"تلقى ضربات على رأسه".. شبهة جنائية في سقوط فهد المولد من شرفة منزله بدبي





قالت صحيفة "المدينة" السعودية نقلا عن مصادر مطلعة أنَّ هناك شبهةً جنائيَّةً في حادثة سقوط اللاعب "فهد المولد" من شرفة منزله بدبي الخميس الماضي وتعرضه لإصابات خطيرة .

وأشارت الصحيفة أن صديق شخصي لفهد المولد، اكتشف الحادث، بعدما شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان داخل المنزل، وعثر عليه أسفل شرفة المنزل، فبادر بالاتِّصال بالشرطة فورًا.

كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل الحالة الصحية الحرجة للاعب المنتخب ونادي الشباب فهد المولد.

وقالت المصادر إن "المولد" يعاني من تهشم في الجمجمة بسبب ضربات تلقاها على رأسه بعد سقوطه من شرفة الدور الثاني في منزله بدبي، إضافة إلى كسور في الرقبة وأنحاء متفرقة من الجسم وفقًا للشرق الأوسط.

وأشارت المصادر إلى أن الأطباء في أحد مستشفيات دبي رفضوا نقله إلى الرياض عبر الإخلاء الطبي، نظراً لأن حالته تتطلب استقراراً ورعاية دقيقة في وحدة العناية الفائقة.

وأضافت المصادر أن شرطة دبي تتحفظ على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا برفقة اللاعب وتحقق في ملابسات الحادث.