أمير سعودي يرد على اتهامه بمحاولة قتل فهد المولد.. وبيان من شرطة دبي

أفادت القيادة العامة لشرطة دبي، بأن لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد تعرض لحادث، وذلك خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة.

وتابعت شرطة دبي في بيان لها، أن الحالة الصحية للاعب تحت المراقبة حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي، أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها.

وفي وقت سابق، رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز رئيس نادي الهلال السعودي السابق، على اتهامه بمحاولة قتل فهد المولد لاعب الشباب، بعد حادث سقوطه من شرفة منزله في الإمارات، الخميس الماضي.

وأعاد عبد الرحمن بن مساعد نشر تغريدة لأحد الجماهير تم اتهامه فيها بمحاولة قتل فهد المولد، وعلق عليها: أولًا شفى الله فهد المولد وعافاه، ثانيًا أنا في باريس، ثالثًا لا للمخدرات.

وأوضح بن مساعد سبب الرد على الاتهامات، قائلا: أُرسِل لي أكثر من منشور بصيغ مشابهة، وكلها من فئة معينة فواضح أنها حملة استهداف غبية.