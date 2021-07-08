تقرير تركي يفجر مفاجأة.. رمضان صبحي في جالاتا سراي قريبًا

الخميس، 08-07-2021
02:06 م
أكد تقرير تركي، أن رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز يستهدف
العودة إلى أوروبا مجددا عبر بوابة نادي جالاتا سراي
التركي الذي يضم النجم المصري
مصطفى محمد
.
وذكر موقع “ takvim” التركي، أن رمضان صبحي، عٌرض على نادي جالاتا سراي
الذي يضم بين صفوفه
مصطفى محمد
.
وأوضح التقرير التركي، أن رمضان صبحي “أحد المواهب المهمة في كرة القدم المصرية” يستهدف
العودة إلى أوروبا مجددا، عبر بوابة جالاتا سراي
.
يذكر أن نادي جالاتا سراي
التركي، رفض مؤخرا انضمام مصطفى
محمد إلى قائمة المنتخب الأولمبي، التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2021.