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حسين الشحات عن المنافسة مع بيرسي تاو: هنشوف مين هيكمل لآخر الموسم

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بيرسي تاو
Native
الثلاثاء، 09-11-2021 09:45 ص


أكد حسين الشحات نجم النادي الأهلى، أنه مستعد للمنافسة مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو قائلا: "بيرسي تاو أشعل المنافسة على مركز الجناح في الأهلي، لكنى مستعد للمنافسة والتحدي، وهنشوف مين ممكن يكمل لنهاية الموسم".
وتابع الشحات في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية  Etc، :" بيرسي لاعب مميز للغاية وأكثر شخص تسعدنى أهدافه ومهاراته هو وميكيسيوني، لأن المنافسة والصفقات الجديدة وتألقها يصب في صالح الفريق".
وواصل الشحات: "موسيمانى يحدد أهدافه، وهو المسئول الأول عن اختياراته، ومنافستي مع بيرسي تاو لا تعنى أن أكره الخير لزميلي".
وعن المنتخب وابتعاده في الفترة الأخيرة قال إن الجهاز الفني للمنتخب تحدث معه في الفترة الماضية وطالبوه ببذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة".
كما نفى حسين الشحات حصوله على 150 مليون مقابل انتقاله للأهلي قادما من العين الإماراتي عام 2019.
وقال الشحات : "نحدث الجميع حول مبالغ وأرقام خيالية أثناء انتقال من العين الإماراتي للأهلي وأيضا تقاضي راتب خيالي ".
وتابع: "لو كنت أتفاضى 150 مليون في الأهلي لكنت اعتزلت كرة القدم ، وقمت بوضع تلك النقود في حساب بنكي وانتهى مشواري مع اللعبة".
وأوضح: "ما لا يعرفه كثيرين أنني تقاضيت في العين الإماراتي ضعف راتبي في الأهلي الآن، لكن أنا سعيد بتواجدي في القلعة الحمراء وراضي بكل شيء فكان حلم وحققته".
 

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