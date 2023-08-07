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أول تعليق من "النصر" على مواعدة رونالدو لـ حليمة بولند داخل فندق

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رونالدو وحليمة بولند
الإثنين، 07-08-2023 03:42 م

علق مصدر من نادي النصر السعودي، على ما تم تداوله مؤخرا بشأن اتصال لاعب النصر كريستيانو رونالدو، بالإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال تواجدها بغرفتها في فندق بخميس مشيط وطلب الأخير منها تحديد موعدا للقاء بعد الاتصال مباشرة.
ورد المصدر على ما تم تداوله قائلا: إنه لا شأن لنادي النصر ونجمه الدولي كريستيانو رونالدو بمقاطع الفيديو التي جرى نشرها وتم تداولها أخيراً وزعمت فيه إحدى مشهورات التواصل التحدث هاتفياً مع كريسيتانو، وفقًا لـ "عكاظ".
وأضاف المصدر، أن نادي النصر ليس لديه أي تعليق أو اهتمام حيال ما تم تداوله، قائلًا: "الكيان النصراوي لن يكون رد فعل لكل ما يطرح في السوشال ميديا".

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