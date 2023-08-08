الثلاثاء 08 أغسطس 2023
توقيت مصر 18:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محمد صلاح يحسم جدل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي

"فلاشة عليها الفضائح".. زوجة تفضح زوجها: بيمارس الجنس مع بنت الجيران في سريري

بينهم 16 سيدة.. "تعاطي المخدرات" يوقف 23 موظفا بالتعليم عن العمل

الشيخ صاحب واقعة "النقطة" في العزاء يعلق ويكشف ما حدث

أحد الجيران فصل الكهرباء عن المبنى.. مصرع فرد أمن خنقا داخل أسانسير بالمعادي

تفاصيل خطف رجل الأعمال سمير ريان

رسميًا.. إعلان المخدر الأكثر تعاطيًا بين موظفي الحكومة

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك الآن

عروس البحيرة.. بعد خطبة عامين اكتشف أن زوجته رجل في ليلة الدخلة (تفاصيل صادمة)

فاجعة في الهرم.. يذبح زوجته وأبنائه الخمسة لسبب صادم

تصرف غريب من رونالدو عندما طلب منه لاعب مغربي إهدائه قميصه(فيديو)

IMG-20230808-WA0014
رونالدو
الثلاثاء، 08-08-2023 10:16 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم كريستيانو رونالدو، وهو يعتذر من عبد الحي فورسي لاعب الرجاء المغربي، بعدما طلب منه الأخير قميصه، عقب مباراة النصر والفريق المغربي في كأس الملك سلمان للأندية.
وظهر رونالدو خلال المقطع وهو يصافح لاعبي الرجاء بعد المباراة، وتوجه إليه عبدالحي فورسي ليطلب قميصه، ولكن رونالدو اعتذر منه.
ويبدو أن رونالدو قد اتفق مع لاعب آخر على إعطاءه قميصه؛ لذلك اعتذر من عبدالحي فورسي، حيث ظهر زميله محمد عكازي بقميص رونالدو وهو يغادر الملعب.
وكان النصر قد فاز على نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، والتي تأهل على إثرها لملاقاة الشرطة العراقي بالدور نصف النهائي للبطولة.

إقرأ ايضا

IMG-20230808-WA0011

محمد صلاح يحسم جدل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي

IMG-20230808-WA0015

مرتضى منصور ينقلب على شيكابالا: "أنا سيبت رئاسة النادي بسببك"

IMG-20230807-WA0018

نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة صادمة عن سبب رحيل سيد عبدالحفيظ

أخبار متعلقة

IMG-20230807-WA0023

أول تعليق من "النصر" على مواعدة رونالدو لـ حليمة بولند داخل فندق

download

شاهد.. أحمد شوبير يشعل غضب جماهير النصر السعودي

IMG-20230802-WA0011

النصر السعودي يحقق المفاجأة الكبرى بضم ساديو ماني بمقابل خرافي

64c5121842360422734a5f77

"غير لائق".. تصرف صادم من رونالدو يغضب السعوديين (فيديو)

71408-محمد-الشناوي-(2)

لهذا النادي..الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

c1ef9c19-9f74-4ffd-bcb5-d2b2471efe91

بعد تصريحاته عن الدوري السعودي.. رد قاس على رونالدو: "ربما أفرط في شرب الشيشية"