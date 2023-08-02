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النصر السعودي يحقق المفاجأة الكبرى بضم ساديو ماني بمقابل خرافي

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ماني
الأربعاء، 02-08-2023 12:32 م


أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، رسميا تعاقده مع المهاجم السنغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونخ الألماني، بعقد لمدة 3 سنوات.

وكان ساديو ماني (31 عاما) قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف العام الماضي 2022، بعقد لثلاث سنوات، مقابل 30 مليون يورو، قادما من ليفربول الإنجليزي، لكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب.

وكشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "تويتر" سابقا، عن التعاقد مع ساديو ماني بعقد لمدة ثلاث سنوات يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وأجرى الدولي السنغالي الاثنين، الفحوصات الطبية في دبي الإماراتية قبل أن يوقع مساء الثلاثاء العقد الرسمي.

وسيحصل ساديو ماني في نادي النصر على راتب سنوي قدره 40 مليون يورو، بينما حصل نادي بايرن ميونخ على 37 مليون يورو، مقابل التخلي عن خدمات المهاجم السنغالي.
وشارك ساديو ماني مع بايرن ميونخ في 38 مباراة فقط خلال موسمه الأول، بسبب كثرة الإصابات، سجل فيها 12 هدفا وصنع 6 أخرى.


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