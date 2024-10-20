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تطور مفاجئ في قضية أحمد فتوح.. ماذا حدث بينه وبين أسرة الضحية؟

انال
ا
الأحد، 20-10-2024 01:52 م


كشف مصدر مقرب من أسرة لاعب الزمالك ومنتخب مصر "أحمد فتوح" عن مفاجأة جديدة، قبل نظر ثالث جلسات مُحاكمته في واقعة قتله عن طريق الخطأ "أحمد الشوبكي" تحت تأثير مخدر الحشيش على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، المقرر نظر القضية بعد غد الثلاثاء، في محكمة جنايات مطروح.

 

وأضاف المصدر في تصريحات وفق موقع مصراوي- ؛ أنه تم التصالح بين لاعب نادي الزمالك "أحمد فتوح" وأسرة الشوبكي ضحية الحادث.

 

وتقدم المستشار أشرف عبد العزيز المحامي، واللاعب "أحمد أبو الفتوح"، بواجب العزاء لأسرة الراحل "أحمد الشوبكي" ضحيته في واقعة الدهس على الطريق الصحراوي، دون أن تتطرق الزيارة لأي حديث عن القضية "الأسرة قبلت العزاء، وستعفوا عنه لوجه الله في وقت مناسب".

 

وأوضح، أن أسرة الراحل "أحمد الشوبكي"، قالوا جملة واحدة وهي "العفو عند المقدرة بدون مقابل لوجه الله، وإن شاء الله سيكون في الوقت المناسب، بدون مقابل "مفيش أي حد اتكلم عن الدية الشرعية ولا أي حاجة" مشيرا إلى أن واجب العزاء لم يتطرق لأي حديث مع أسرة المجني عليه في تفاصيل القضية؛ معقبًا :"هما لسه متصالحوش".

 

وكان أحمد فتوح قد سبق وأصدر بيانًا، طلب من خلاله موافقة أسرة الضحية على زيارتها وتقديم واجب العزاء، كما تعهد فيه بمسؤولتيه الكاملة عن أسرته وبناته.

 

وأوضح فتوح في بيانه الذي أصدره في سبتمبر الماضي، أن السبب وراء عودته لتدريبات الزمالك عقب إخلاء سبيله، هو أنه مرتبط بعقد ولابد أن يلتزم به، مشيرًا إلى أنه لم يتعمد إيذاء مشاعر أسرة الضحية.

 

وكانت الدائرة الثانية في محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي، والمستشار عبد الجليل محمد حماد، أخلت سبيل أحمد فتوح، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتأجيل القضية إلى 22 أكتوبر المقبل.

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