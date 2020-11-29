الأحد 29 نوفمبر 2020
توقيت مصر 09:42 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مسؤول سعودي بارز يفاجئ الجميع باستقالته ويعلن السبب

"مارادونا ".. ثروة صادمة .. أطفال غير معترف بهم .. لم يترك وصية

تحذير.. " نوة قاسم " تضرب الإسكندرية في هذا التوقيت

تعليق غريب من مدرب ليفربول علي غضب محمد صلاح بعد استبداله

تعرف علي سعر الدولار اليوم في البنوك

تيارات هوائية شرقية.. الأرصاد تحذر من برودة الطقس

السيسي يلتقي رياك مشار خلال زيارته لجنوب السودان

ميدو يصدم جمهور الأهلي بشأن شيكابالا

صور غير لائقة لمئات المجندات مع ضابط تهز جيش الاحتلال

رغم عدم التعاملات.. الدولار يسجل هذه الأرقام في بيانات البنوك

ADS
 

تعليق غريب من مدرب ليفربول علي غضب محمد صلاح بعد استبداله

محمد صلاح
محمد صلاح
 
الأحد، 29-11-2020 09:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
علق مدرب ليفربول ، يورجن كلوب، علي غضب مهاجمه محمد صلاح بعد استبداله في مباراة الفريق أمام برايتون قائلا : " إذا كان صلاح يبتسم وهو يغادر الملعب ، فحينها يكون هناك أمر غير صائب ، يجب أن نكون حذرين ، إنه لا يحب ذلك لكن هذا هو الواقع " .
و أضاف  في تصريحاته لشبكة " بي تي سبورت " عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 أنه فخور بأداء فريقه خلال هذه القترة الصعبة التي تغيب فيها لاعبين بسبب بعض  الإصابات بـ" كورونا " .
جدير بالذكر أن كلوب استبدل محمد صلاح في الدقيقة 64 من مباراة برايتون و دخل السنغالي ساديو ماني بدلا منه ، و غضب محمد صلاح من هذا التبدل وقام ببعض الإشارات التي تدل علي غضبه من التغيير .
 

إقرأ ايضا

مارادونا

"مارادونا ".. ثروة صادمة .. أطفال غير معترف بهم .. لم يترك وصية

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد فيديو الكلب : جاء وقت الحساب

كلوب وصلاح

كلوب يفجر مفاجأة عن غضب صلاح بعد استبداله في مباراة ليفربول: هناك مشكلة كبيرة