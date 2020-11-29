تعليق غريب من مدرب ليفربول علي غضب محمد صلاح بعد استبداله
محمد صلاح
الأحد، 29-11-202009:01 صمتابعات- أمينة عبد العال
علق مدرب ليفربول ، يورجن كلوب، علي غضب مهاجمه محمد صلاح بعد استبداله في
مباراة الفريق أمام برايتون قائلا : " إذا كان صلاح يبتسم وهو يغادر الملعب ،
فحينها يكون هناك أمر غير صائب ، يجب أن نكون حذرين ، إنه لا يحب ذلك لكن هذا هو
الواقع " .
و أضاف في تصريحاته لشبكة "
بي تي سبورت " عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 أنه فخور بأداء فريقه
خلال هذه القترة الصعبة التي تغيب فيها لاعبين بسبب بعض الإصابات بـ" كورونا " .
جدير بالذكر أن كلوب استبدل محمد صلاح في الدقيقة 64 من مباراة برايتون و
دخل السنغالي ساديو ماني بدلا منه ، و غضب محمد صلاح من هذا التبدل وقام ببعض
الإشارات التي تدل علي غضبه من التغيير .