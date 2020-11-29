تعليق غريب من مدرب ليفربول علي غضب محمد صلاح بعد استبداله

محمد صلاح

علق مدرب ليفربول ، يورجن كلوب، علي غضب مهاجمه محمد صلاح بعد استبداله في مباراة الفريق أمام برايتون قائلا : " إذا كان صلاح يبتسم وهو يغادر الملعب ، فحينها يكون هناك أمر غير صائب ، يجب أن نكون حذرين ، إنه لا يحب ذلك لكن هذا هو الواقع " .

و أضاف في تصريحاته لشبكة " بي تي سبورت " عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 أنه فخور بأداء فريقه خلال هذه القترة الصعبة التي تغيب فيها لاعبين بسبب بعض الإصابات بـ" كورونا " .

جدير بالذكر أن كلوب استبدل محمد صلاح في الدقيقة 64 من مباراة برايتون و دخل السنغالي ساديو ماني بدلا منه ، و غضب محمد صلاح من هذا التبدل وقام ببعض الإشارات التي تدل علي غضبه من التغيير .