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تعليق غامض من حسين الشحات بعد وصول أزمته مع الشيبي للنيابة

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حسين الشحات
الثلاثاء، 15-08-2023 09:58 ص


شارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهر الشحات من عطلته الصيفية، ووجه رسالة غامضة من حمام السباحة، وكتب: “بتقول اي مش سامع”. 
 تطورات أزمة الشحات والشيبي
باشرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في البلاغ رقم ٤٦٩٦٠٧ لسنة ٢٠٢٣ نيابة القاهرة الجديدة الكلية، والمقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، عقب انتهاء مباراة نادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي أقيمت يوم ٢٣ يوليو الماضي على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وانتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل، وتم تكليف خبير فني من قبل النيابة لفحص الفيديوهات المقدمة وتقديم تقريره بشأنها .. وفور ورود التقرير سيتم طلب سماع أقوال المشكو في حقه حسين الشحات.
ومثل اللاعب محمد الشيبي بشخصه أمام النيابة العامة، وأدلى بأقواله أمامها مقدماً ما لديه من أدلة وشهود لثبوت الواقعة، وقام ببيان حجم الأضرار التي لحقت به، وكذلك تم سماع شهود الإثبات في الواقعة، وتفريغ الفيديوهات المقدمة على "فلاشة" لرئيس النيابة الكلية.
كما أكد اللاعب في حديثه مع النيابة أنّه على ثقة كاملة بأنّ التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستنصفه، وأنّ ما ستؤول إليه التحقيقات سيكون له الأثر الفعّال في تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع الرياضي بمصر.

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