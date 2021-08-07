السبت، 07-08-2021
09:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تنص لائحة وزارة الشباب والرياضة
علي حصول جيانا فاروق
علي مكافأة مالية
قدرها نصف مليون جنيه،و راتب شهري مدي الحياة قيمته ألفين " 2000 " جنيه
.
و تصرف وزارة الشباب والرياضة
شهريا رواتب للأبطال أصحاب الميداليات سواء
الأولمبية أو البارالمية قيمته 337.500 جنيه ، ويستفيد من الراتب الشهري مدي
الحياة 108 شخص بواقع 14 بطل وبطلة أولمبية و 94 بطل وبطلة بارالمبية ، ولا يتم
توريثها، حسبما نشرت " يالا كورة ".
وتعتبر ميدالية جيانا فاروق
هي
الأولي في تاريخ مصر بمنافسات الكاراتيه والتي تتواجد في الأولمبياد لأول مرة في
التاريخ الرياضي في مصر .
جدير بالذكر أن البطلة المصرية جيانا فاروق
توجت بالميدالية البرونزية
في
منافسات الكاراتيه وزن 61 كجم في أولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارتها لمباراة الدور
نصف النهائي أما البطلة الصينية يين شياويان .