الجمعة 16 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو مسرب لزوجة البشير يثير ضجة علي مواقع التواصل

دولة عربية تستضيف نهائي أبطال آسيا

تعرف على زى الأهلى أمام الوداد المغربى

داعية: الملائكة لا تكتب ما في القلوب

الجندي: الإخوان لقطاء

مفاجأة عن مرتكبي جريمة فتاة المعادي .. يكشفها مسئول أمني

طفل يعثر علي هيكل ديناصور عمره 69 عام

تناول هذا المشروب و تخلص من خوفك من " السرطان "

مصر تحضتن نهائى دوري أبطال أفريقيا

غرق سفينة تجارية إيرانية بعد تعرضها لحريق في الخليج

مصر تحضتن نهائى دوري أبطال أفريقيا

ارشيف
دورى ابطال افريقيا
 
الجمعة، 16-10-2020 12:46 م محمد عبد الحارس
 فازت مصر بقرعة ملعب نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بالمغرب بواسطة اللجنة التنظيمية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف". وأجريت القرعة في الدار البيضاء بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ومندوبي الأندية الأربعة المتأهلة وهي الأهلي والزمالك والوداد والرجاء. وأقيمت القرعة بوضع كرتين فقط أحداهما تحمل اسم مصر والثانية المغرب، على أن تتحمل الدولة التي يتم سحبها أولا تنظيم النهائي الذي يقام لأول مرة في التاريخ من مباراة واحدة بين الفائزين في الدور قبل النهائي. جدير بالذكر يستعد فريق الأهلى إلى مواجهة قوية من نظيره الوداد المغربي فى التاسعة مساء غد السبت على ستاد محمد الخامس، فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء فى التاسعة مساء الأحد المقبل فى إطار مباريات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
 

إقرأ ايضا

ارشيف

دولة عربية تستضيف نهائي أبطال آسيا

ارشيف

تعرف على زى الأهلى أمام الوداد المغربى

ارشيف

"الجبلاية" ترسل 4 فرق للمشاركات الأفريقية

أخبار متعلقة

حكم

أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

16227378401591275864

"شوبير": الأهلى يصرف النظر عن التعاقد مع "بلايلي"

Capture

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

232708_0

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

حكم

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

مرتضى

من جديد.. مرتضى منصور يفتح النار ضد "الجنايني"