مصر تحضتن نهائى دوري أبطال أفريقيا

الجمعة، 16-10-2020
12:46 م
محمد عبد الحارس
فازت مصر
بقرعة ملعب نهائى دورى أبطال
أفريقيا، التى أقيمت بالمغرب بواسطة اللجنة التنظيمية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف".
وأجريت القرعة في الدار البيضاء بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ومندوبي الأندية الأربعة المتأهلة وهي الأهلي والزمالك والوداد والرجاء.
وأقيمت القرعة بوضع كرتين فقط أحداهما تحمل اسم مصر
والثانية المغرب، على أن تتحمل الدولة التي يتم سحبها أولا تنظيم النهائي
الذي يقام لأول مرة في التاريخ من مباراة واحدة بين الفائزين في الدور قبل النهائي
.
جدير بالذكر يستعد فريق الأهلى إلى مواجهة قوية من نظيره الوداد المغربي فى التاسعة مساء غد السبت على ستاد محمد الخامس، فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء فى التاسعة مساء الأحد المقبل فى إطار مباريات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال
أفريقيا.