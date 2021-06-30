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موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

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الأربعاء، 30-06-2021 10:16 ص

يبحث عشاف النادي الأهلي على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، ويستضيف الأهلي، نظيره بيراميدز، في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الخميس،  ضمن منافسات الجولة رقم 27 من بطولة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، في تمام التاسعة مساء غد، على ملعب ستاد السلام، كما سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "أون تايم سبورتس".
ويحتل الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المركز الثالث برصيد 41 نقطة، من 19 مباراة.
وحقق الأهلي الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين.
بينما يحتل بيراميدز الذي أقال مديره الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.
وودع  فريق بيراميدز بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على يد الرجاء المغربي الذي وصل للنهائي بركلات الترجيح، الأحد الماضي، حيث تعادل الفريقان في مباراة الإياب بالدار البيضاء دون أهداف، وهي نفس نتيجة مواجهة الذهاب في القاهرة، قبل أن يتفوق الرجاء (5-4) بركلات الترجيح، ويتأهل للمباراة النهائية.

 

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