موسيماني يفاجئ سماد أبو قير بهذا التشكيل

السبت، 21-11-2020
04:34 م
أحمد سالم
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي تقام في الخامسة مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.
خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.
خط الهجوم: أليو بادجي.
ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على تفقد أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك قبل مواجهة أبو قير
للأسمدة.
وكانت حافلة فريق الأهلي قد وصلت منذ قليل إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض المباراة.