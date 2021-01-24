تصريح صادم من «كلوب» في حق «صلاح»

الأحد، 24-01-2021
07:47 م
محمد فضل - متابعات
صدم يورجن كلوب
المدير الفني لفريق نادي ليفربول
، النجم
المصري محمد صلاح
، بتصريحات جديدة أكد فيها أن أداء نتائج والريدز لن تتعطل هذا الموسم،
بسبب عملية تجديد "صلاح".
وقال يورجن كلوب
في تصريحات أبرزها موقع ليفربول
"إيكو":
لا أعتقد أن أداء ونتائج الفريق سوف تتعطل هذا الموسم، بسبب ملف تجديد عقد محمد صلاح
،
هذا شيء طبيعي في عالم كرة القدم".
وعن موقف محمد صلاح
من المشاركة أمام مانشستر يونايتد في
مباراة الليلة، في كأس الاتحاد الإنجليزي، أوضح كلوب:" نعم، سيشارك بشكل كبير،
هذا ليس سرا".
كان الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو"،
أكد خلال الأيام القليلة الماضية، أن مجلس إدارة ليفربول
أوقف مفاوضاته مع رامي عباس
وكيل محمد صلاح
، بشأن تجديد عقد اللاعب المصري.
وأثار النجم المصري محمد صلاح
، الجدل خلال الأسابيع الماضية
بشأن مستقبله مع الريدز.
وقال محمد صلاح
، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية،
ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟"، "لا أحد
يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول
، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي
ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول
".
وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب
،
بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميدتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة
والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.