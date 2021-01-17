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أليكس فيرجسون سعيد جدًا لأنه لم يقابل محمد صلاح .. تعرف على السبب

فيرجسون
أليكس فيرجسون سعيد جدًا لأنه لم يقابل محمد صلاح .. تعرف على السبب
 
الأحد، 17-01-2021 08:45 ص أحمد عادل شعبان
كشف السير أليكس فيرجسون - المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد وأسطورته العتيدة - أسباب فرحته باعتزال التدريب قبل مقابلة النجم المصري محمد صلاح و رفاقه في صفوف ليفربول.

وقال فيرجسون في تصريحات له: قبل اعتزالي كنت دائما اعتبر مواجهة ليفربول مانشستر يونايتد هي مواجهة الموسم نظرا لكونهما الناديين الأكثر تحقيقا للبطولات.

وأضاف: لكي تفوز بأي بطولة لابد أن تفوز على ليفربول .. الآن أنا اعتزلت التدريب وممتن جدا لهذه الخطوة بعدما رأيت أداء ليفربول في آخر موسمين .. يقدمون كرة قدم ممتعة جدا وأحترم ما يفعلونه.
 

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