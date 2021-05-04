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رد فعل ناري من الخطيب بعدما عرضوا عليه مدرب بديل لـ موسيماني

موسيماني والخطيب
رد فعل ناري من الخطيب بعدما عرضوا عليه مدرب بديل لـ موسيماني
 
الثلاثاء، 04-05-2021 06:50 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي سيف زاهر - مقدم برنامج " ملعب أون تايم " - عن قيام البعض داخل الأهلي بعرض أسماء أجنبية على محمود الخطيب رئيس الأهلي كي تحل محل موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة.

وقال زاهر إن البعض رشحوا أكثر من مدير فني أجنبي لقيادة الأهلي لكن الخطيب رفض مناقشة هذه المقترحات.

وأضاف: الخطيب قال لهم النادي الأهلي لا يتعامل بالقطعة لكن القرار فيه مؤسسي ، وأن الحساب يكون نهاية الموسم بعد احتساب عدد البطولات التي دخلها النادي وعدد البطولات التي فاز بها أو خسرها.
 

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