رد فعل ناري من الخطيب بعدما عرضوا عليه مدرب بديل لـ موسيماني

الثلاثاء، 04-05-2021
06:50 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي سيف زاهر - مقدم برنامج " ملعب أون تايم " - عن قيام البعض داخل الأهلي بعرض أسماء أجنبية على محمود الخطيب
رئيس الأهلي كي تحل محل موسيماني
بعد الخسارة من غزل المحلة
.
وقال زاهر إن البعض رشحوا أكثر من مدير فني أجنبي لقيادة الأهلي لكن الخطيب
رفض مناقشة هذه المقترحات.
وأضاف: الخطيب
قال لهم النادي الأهلي لا يتعامل بالقطعة لكن القرار فيه مؤسسي ، وأن الحساب يكون نهاية الموسم بعد احتساب عدد البطولات التي دخلها النادي وعدد البطولات التي فاز بها أو خسرها.