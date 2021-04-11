"تريزيجيه" يبكي.. ماذا فعل "محمد صلاح" معه؟

الأحد، 11-04-2021
11:47 ص
انخرط الدولي المصري، محمود تريزيجيه
، مهاجم أستون فيلا في
البكاء
بعد خروجه مصابًا خلال المباراة التي انتهت بخسارة فريقه أمام ليفربول
2-1 على
ملعب آنفيلد، بعد إصابته على يد ترينت ألكسندر أرنولد لاعب الريدز.
وبكى تريزيجيه
بعد إصابته في الركبة على يد نجم ليفربول
،
ترينت ألكسندر-أرنولد عندما دخل منطقة الجزاء قبل 11 دقيقة من النهاية، ليغادر الملعب،
وهو يبكي مُتأثرًا بإصابته، وحل جاكوب رامزي بدلًا منه.
وسرعان ما ظهرت لقطات لتريزيجيه
(26 عامًا) والدموع تنهمر
على عينيه أثناء حمله إلى خارج الملعب. ولم يقدم استون فيلا بعد بيانًا بشأن خطورة
إصابته.
وذهب الدولي المصري محمد صلاح
، لاعب ليفربول
للإطمئنان على
تريزيجيه
أثناء خروجه من الملعب .
كان استون فيلا يأمل في الحصول على الثلاث النقاط خلال مباراة
أمس أمام ليفربول
، بعد أن تغلب على الريدز 7-2 في نتيجة مفاجئة في أكتوبر الماضي.
وتقدم أستون فيلا بهدف اول عن طريق اتكينز فى الدقيقة
42 قبل ان يتعادل محمد صلاح
فى الدقيقة 56
من عمر اللقاء، وتقدم ليفربول
بهدف ثان عن طريق أرنولد فى الدقيقة 91.