تصريحات جريئة لرئيس الزمالك الجديد في أول ظهور له

الإثنين، 30-11-2020
11:31 ص
المصريون
في أول تصريحات له عقب توليه مهمة إدارة نادي الزمالك عبر اللجنة المعينة
بقرار من وزير الشباب
والرياضة، أكد المستشار أحمد البكري
، ترحيبه بكل قوة عودة
العلاقات مع النادي الأهلي مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يعكر صفو العلاقة مع قطب
الكرة المصرية.
وقال المستشار أحمد بكري في تصريحات مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت : "
أهنئ الأهلى على الفوز بدوري الأبطال الافريقى ، وبالتأكيد نرحب بعودة العلاقة
الجميلة مع القطب الأخر للكرة المصرية فليس هناك مايعكر صفو العلاقة بين الناديين
الكبيرين".
وعن الانتخابات قال رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك :" جئنا بقرار
لإدارة النادى لمدة عام ونملك حق خوض الانتخابات المقبلة ولكننا لا نفكر فى ذلك
إطلاقًا".
وعن خسارة الفرق الجماعية بالزمالك للبطولات قال أحمد البكرى :"كل
الملفات سوف نناقشها على طاولة اللجنة وسوف نستعين بلجنة الحكماء التى تضم شخصيات
بارزة مثل كمال درويش وفهمى عمر وأحمد مصطفى ومحمد عامر للاستعانة بأراءهم المستنيرة
وخبراتهم الكبيرة بالقلعة البيضاء".
وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد
البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار
من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور
، الذى تم
إيقافه أمس.