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بيان عاجل من مرتضى منصور: «ما حدث لن يمر مرور الكرام»

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مرتضى منصور
 
الأحد، 29-11-2020 03:29 م المصريون

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، بيانين عاجلين،  بشأن منع نجله أحمد مرتضى من حضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد، وكذلك بشأن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الجماهير التي سخرت من لاعب نادي الزمالك "شيكابالا".
وقال "منصور" في البيان الأول والذي نشره على صفحته عبر "فيسبوك" :" استمرارا لمسلسل البلطجة واستفزاز جماهير الزمالك وفي سابقة تحدث لأول مرة من نوعها، قامت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة بمنع حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد، رغم أنه يحمل تفويض رسمي في تعنت واضح وصريح ومستمر ضد نادي الزمالك ودون سند قانونى وبتحريض من هشام حطب وعمرو الجنايني".
وأضاف :" ويأتي موقف اللجنة الخماسية بدعم من اللجنة الأوليمبية التي كانت وراء عدم حضور ممثل عن نادي الزمالك ، وهو الموقف الذي أثار استنكار مسئولو نادي الزمالك بمواصلة الوقوف ضد النادي ومحاربة مجلس ادارته دون حق".
واختتم بالقول :" ويؤكد نادي الزمالك على أنه لن يصمت ولن يمر الموقف مرور الكرام خاصة في ظل الاستفزازات التي يتعرض لها النادي وجماهيره من اللجنة الخماسية واللجنة الأوليمبية."
وبشأن واقعة التنمر على "شيكابالا"، قال في بيان منفصل :" تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الجماهير الخارجة عن النص والتي قامت بالتنمر ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الكروي بنادي الزمالك، بعد أن قامت الجماهير بالهجوم بشكل مؤسف وغير مقبول على عكس عادات وتقاليد المجتمع المصري خاصة في ظل حرص الدولة على نبذ التعصب وإرساء مبادئ الروح الرياضية بين جماهير الكرة المصرية."
تابع ": وحفاظا على حق لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، تقدم النادي ببلاغ للنائب العام مدعوما بعدد من الفيديوهات المسيئة ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبة أصحاب الوقائع المختلفة بعد مباراة القمة الأخيرة بين ناديي الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، والتي قامت بالتقليل من شيكابالا في تصرفات مشينة يرفضها المجتمع والأديان والتنمر والعنصرية ضده بشكل غير مقبول".



 

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