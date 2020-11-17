تشكيل منتخب مصر أمام توجو في مباراة الليلة

تشكيل

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.ويضم التشكيل، محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.



وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح.



وحقق منتخب مصر فوزا مهما وصعبا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليا.