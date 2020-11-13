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اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح ويعلن إجراء فحص لـ3 لاعبين

اتحاد الكرة
اتحاد
 
الجمعة، 13-11-2020 07:45 م أحمد سالم
حذف الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، الخبر الخاص بإصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا.

وكتب الحساب في تغريدة جديدة: «إعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو.. أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهم قبل مباراة الفريقين غدًا.. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة».

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، الجمعة، أن المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وقال إن «صلاح» خضع للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضًا عزل كل المخالطين.

وبعد حذف خبر صلاح، وتأكيده سلبية تحاليل المنتخب، تراجع الاتحاد ونشر بيانًا غامضًا عن إيجابية تحاليل 3 لاعبين من مصر وتوجو، دون إيضاح أي تفاصيل
 

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