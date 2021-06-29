الثلاثاء 29 يونيو 2021
توقيت مصر 12:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس

مصر تضع شروطًا جديدة للسماح بدخول السعوديين أراضيها

بعد الجدل.. مصطفى قمر يحذف صورته مع ابنته وهما يصليان

موسيماني: أفشة علمني طريقة الاحتفال وانا أحببت هذا الأمر

تريزيجيه: رفضت ارتداء قميص "أبوتريكة" وهذا المدرب أذلني وسخر مني

والديها يعيشان في صدمة.. طفلة عمرها 10 سنوات تضع مولودها

مفاجأة.. حسام حبيب يعلن مقاطعة والده: مش أول مرة الراجل ده يأذيني

زارا البلوشي تثير ضجة بالـ«هوت شورت» وترد على منتقديها

شاهد/ ضبط أربعة في وضع غير طبيعي داخل سيارة.. بيان من الداخلية السعودية

الصحة العالمية محذرة.. استعدوا لجوائح جديدة

ADS
 

تريزيجيه: رفضت ارتداء قميص "أبوتريكة" وهذا المدرب أذلني وسخر مني

822231_0
تريزيجيه
Native
الثلاثاء، 29-06-2021 09:55 ص

كشف محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي، عن كواليس مكالمة محمود الخطيب رئيس الأهلي له بعد الإصابة التي تعرض لها، مشيرا إلى أن السويسري رينيه فايلر كان يسخر من عدم معرفته باللغات الأجنبية عندما كان في صفوف أندرلخت البلجيكي.
وقال تريزيجيه في ضيافة برنامج "البيت الكبير" عبر قناة "الأهلي": "كابتن محمود الخطيب كان أول من اتصل بي للاطمئنان عليّ بعد إصابتي، وقال لي (لما تنزل مصر لازم تيجي نشوفك في بيتك النادي الأهلي)، وكنت سعيدا للغاية عندما جلست معه وأعطاني دَفعة كبيرة للأمام، فهو أسطورة"
وعن أول مباراة رسمية له مع الأهلي، أوضح تريزيجيه: "قرر حسام البدري في 2012 استدعائي لقائمة مباراة الزمالك لتعثر عودة سعد سمير وشهاب أحمد من لندن مع المنتخب الأوليمبي، كنت على يقين أنني سأكون خارج القائمة ولكن البدري استبعد أحمد صديق وقرر الدفع بي، وفي أولى تغييراته لعبت بدلا من محمد أبو تريكة الذي سجل هدف الفوز".
وأضاف: "أبو تريكة على تواصل دائم معي واتصل بي منذ 48 ساعة من أجل الاطمئنان على إصابتي، أتذكر أنه قال لي (محدش ياخد رقم 22 غيرك)، لكني رفضت وقلت له (أنت أسطورة ومينفعش حد ياخد رقمك)، شعرت أن هذا الرقم سيكون حملا كبيرا عليّ، وستضعني الجماهير في مقارنة معه وسيكون صعبا عليّ في بدايتي".
وتابع: "الأهلي رفض احترافي إلى أندية نيس الفرنسي وسيلتك الأسكتلندي ونوتنجهام فورست الإنجليزي، ثم تقدم أندرلخت البلجيكي بعرض مالي مناسب فوافق الأهلي، قبل أن أنتقل لموسكرون براتب أقل، كنت أتقاضى راتبا قليلا في أول ثلاث أعوام من الاحتراف، رغم التزامي بعدة مصاريف، لكني صبرت حتى تحقق حلمي".
وعن فترة لعبه في أندرلخت، حكى تريزيجيه: "فايلر كان ظالمني جدا وكان بيتكلم إنجليزي وفرنساوي وأنا مكنتش أعرف اللغتين، وكان بيتريق عليا ويخلي زمايلي يضحكوا، فقررت أمشي وأروح موسكرون لأني مش جاي من فريق صغير، كانت معاملته سيئة معي وحدث صدام بيني وبينه، فكان سببًا في مغادرتي النادي".
وأوضح: "خرجت من مصر مابعرفش غير هاي وباي، وكنت دايما ماشي بورقة مكتوب فيها عايز آكل أو عايز حاجة ولما أروح لحد أوريهاله عشان أخلص حاجاتي، ودلوقتي الحمد لله بقيت أتكلم انجليزي كويس".
وأتم تريزيجيه قائلا: "وصل لي في يناير 2019 عرض من الخليج براتب 5 ملايين يورو سنويا ولمدة أربعة مواسم، فكرت كثيرا في العرض لكن قاسم باشار رفض رحيلي، ثم طلب إنتر ميلان الإيطالي ضمي وكان أعلى من عرض أستون فيلا، لكني رفضت بعدما طلبوا مني اللعب لمدة موسم مع بارما، لأنني كنت أستهدف الانتقال للدوري الإنجليزي من أجل اللعب في أعلى مستوى".
 

إقرأ ايضا

موس-وأفشة-4

موسيماني: أفشة علمني طريقة الاحتفال وانا أحببت هذا الأمر

267095_0

مفاجأة.. الوداد المغربي قد يلعب النهائي أمام الأهلي وليس كايزر تشيفز

-وسويسرا-70ksz8ot5rcz8jmuhojdr27q1ydw6vts3meg91b0jwz

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2020

أخبار متعلقة

20191124104200162

لاعب هارب.. محمد فضل يفجر سرًا لأول مرة عن رمضان صبحي

6913378_1624349864

كيف تعرض محمد صلاح لعملية خداع من إسرائيلي؟

534-119-645x505

بعد الجدل.. عماد متعب يكشف عن المرض الذي يعاني منه

موسيماني والخطيب

الخطيب و موسيماني يقرران رحيل جونيور أجايي عن الأهلي

بوجبا

«بوجبا» يتصدر السوشيال ميديا بعد إبعاده الخمر

موسيماني

موسيماني يفاجيء الترجي بلاعب غير متوقع في تشكيل الأهلي