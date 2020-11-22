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تركي آل الشيخ يفاجيء متابعيه بقرار غير متوقع: الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ يفاجيء متابعيه بقرار غير متوقع: الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه
 
الأحد، 22-11-2020 06:33 ص المصريون
كشف المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن تعافيه من الوعكة الصحية التي كان يمر بها منذ فترة وعودته إلى المملكة.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر تويتر: الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه ...إن شاء الله أخر شهر نوفمبر راجع ل الرياض والحمدلله انا بخير والشر زال ...

وأضاف: وأشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ومولاي ولي العهد على رعايتهم لي وكريم معروفهم دين في رقبتي وكل أبناء وبنات الوطن ... الى الرياض قريباً .. حتوحشنا نيويورك.
 

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