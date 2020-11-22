تركي آل الشيخ يفاجيء متابعيه بقرار غير متوقع: الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه

الأحد، 22-11-2020
06:33 ص
المصريون
كشف المستشار تركي آل الشيخ
- رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية
- عن تعافيه من الوعكة الصحية التي كان يمر بها منذ فترة وعودته إلى المملكة.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر تويتر: الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه ...إن شاء الله أخر شهر نوفمبر راجع ل الرياض والحمدلله انا بخير والشر زال ...
وأضاف: وأشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين
وسيدي ومولاي ولي العهد على رعايتهم لي وكريم معروفهم دين في رقبتي وكل أبناء وبنات الوطن ... الى الرياض قريباً .. حتوحشنا نيويورك.