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غرامة ضخمة بحق نجم الدوري السعودي

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غرامة ضخمة بحق نجم الدوري السعودي
 
الثلاثاء، 10-11-2020 07:24 م الطيب حسين

أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة مالية ضد نجم فريق الفتح، حسن الحبيب اليوم الثلاثاء.


جاء هذا وفقما قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم.



وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق، حسن الحبيب بدفع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 آلاف ريال؛ نظرًا لاستخدامه أسلوب اللعب العنيف ضد لاعب الشباب، وذلك وفقًا لتقرير حكم المباراة.


ولفتت إلى أنه ثبت مخالفة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح للمادة (2/1/48) من اللائحة، ليتم تغريمه ماليًّا، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء، في قرار غير قابل للاستئناف.

 

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