بيراميدز المصري ينفي صلته بالسعودي تركي آل الشيخ

الخميس، 29-10-2020
11:08 ص
المصريون
أعلن إدارى نادي بيراميدز
المصري لكرة القدم، إنه لا
توجد أي علاقة بين السعودي تركي آل الشيخ
والنادي.
وقال نادي بيراميدز
في بيان رسمي اليوم: "نادي
بيراميدز
أولا وأخيرا هو ناد مصري ويهدف إلى المساهمة في تطوير ورفعة الكرة
المصرية وأن يكون له تأثير إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي داخل مصرنا الحبيبة،
والنادي به عدد كبير من المستثمرين على رأسهم معالي سالم الشامسي.
وأكد نادي
بيراميدز
أن المستشار تركي آل الشيخ
لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي وأن
علاقته انتهت تماما منذ نهاية الموسم الماضي، ومع انتقال ملكية النادي لصالح
الإدارة الحالية برئاسة سالم الشامسي والذي يبذل جهدا ضخما مع الإدارة التنفيذية لوضع
بيراميدز
في مكانة لائقة والمنافسة على جميع البطولات".