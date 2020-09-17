الخميس 17 سبتمبر 2020
توقيت مصر 20:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حرس الحدود تنقذ 11 تركيًا من الغرق وسط البحر

الحكومة: تعذر استكمال كوبري السلام الجديد لهذا السبب

يقتحم منزل خطيبته ويقتلها والسبب صادم (صور)

لهذه الأسباب.. 127 ألف وافد محرومين من العودة للكويت

هكذا يدير «بن سلمان» الاجتماعات المغلقة (فيديو)

«الصحة» تعلن عن استعدادها لموجة ثانية من «كورونا»

الأهلي يتعاقد مع «الكعبي» مقابل هذا المبلغ

أمريكا تعلن هوية رئيس فلسطين القادم

النيابة تصدم «أحمد حسن وزينب» بقرارها

بيان من الإفتاء عن «فيروس الإخوان»

تركي آل الشيخ يسخر من خطف مدرب الزمالك

190215_0
تركي آل الشيخ ومرتضى منصور
الخميس، 17-09-2020 07:02 م محمد فضل - متابعات
سخر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، من مزاعم وقوفه وراء "خطف مدرب الزمالك"، إلى نادي التعاون السعودي، عبر تدخله في صفقة تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون، مع النادي السعودي.
وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: “كارتيرون ليس جوزيه مورينيو (المدرب البرتغالي الشهير) لأخطط لخطفه من الزمالك.. لم أكن مقتنعا به منذ أن كان مدرباً للأهلي (قبل عامين)”.
وأضاف آل الشيخ :”لم يعد لي تدخل سواء في الكرة السعودية أو المصرية في الوقت الحالي، هذا الملف أصبح مغلقاً الآن”.
وتابع "آل الشيخ" :”لا أعمل في الخفاء، الزج باسمي في أي أزمة تحدث لأي فريق، بات أمراً سخيفاً .. قالوا إنني أحارب الزمالك المصري تارة، والأهلي المصري تارة أخرى”.
وواصل آل الشيخ :”أتمنى أن يكبروا هؤلاء عقولهم جيداً، كيف أحارب الأهلي وأنا واحد من بين جماهيره؟ وأكرر أنني سأعود لدعم النادي إذا رغب الجمهور، وإذا وجدت التقدير”.
 

إقرأ ايضا

2018020301090999

الأهلي يتعاقد مع «الكعبي» مقابل هذا المبلغ

397

صفقة جديدة لـ ليفربول بـ 30 مليون يورو

348

صدمة في سان جيرمان

أخبار متعلقة

مرتضى منصور

مرتضى يهدد هذا الشخص لتسببه في رحيل كارتيرون: مش هسيبك وابقى استحمل لساني

5f3e54bc423604125931eb51

كارتيرون يقلب الطاولة على الزمالك.. ومرتضى يختار خليفته

202008290438293829

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

فرجاني ساسي

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال فرجاني ساسي إلى الأهلي

مرتضى منصور

الأهلي لـ مرتضى: هو أنت تشتم بالأم .. وبعدين تيجي تعملنا دعوة نزورك؟

ارشيف

مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع ولن يفوز