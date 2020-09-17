تركي آل الشيخ يسخر من خطف مدرب الزمالك

الخميس، 17-09-2020
07:02 م
محمد فضل - متابعات
سخر
المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم،
من مزاعم وقوفه وراء "خطف مدرب الزمالك
"، إلى نادي التعاون السعودي، عبر
تدخله في صفقة تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون
، مع النادي السعودي.
وقال
آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: “كارتيرون
ليس جوزيه مورينيو (المدرب البرتغالي الشهير)
لأخطط لخطفه من الزمالك
.. لم أكن مقتنعا به منذ أن كان مدرباً للأهلي (قبل عامين)”.
وأضاف
آل الشيخ :”لم يعد لي تدخل سواء في الكرة السعودية أو المصرية في الوقت الحالي، هذا
الملف أصبح مغلقاً الآن”.
وتابع
"آل الشيخ" :”لا أعمل في الخفاء، الزج باسمي في أي أزمة تحدث لأي فريق، بات
أمراً سخيفاً .. قالوا إنني أحارب الزمالك
المصري تارة، والأهلي المصري تارة أخرى”.
وواصل
آل الشيخ :”أتمنى أن يكبروا هؤلاء عقولهم جيداً، كيف أحارب الأهلي وأنا واحد من بين
جماهيره؟ وأكرر أنني سأعود لدعم النادي إذا رغب الجمهور، وإذا وجدت التقدير”.