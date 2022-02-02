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تدهور حالة عمرو زكي ودخوله في غيبوبة

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عمرو زكي
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الأربعاء، 02-02-2022 02:37 م

دخل لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، عمرو زكي في غيبوبة، مساء الثلاثاء، بعد تعرضه لضغط نفسي شديد.
وقال مصدر مقرب من عمرو زكي، أن اللاعب المعتزل يعاني من حالة نفسية وصلت حد الاكتئاب بسبب عدم التواصل مع زملائه السابقين معه في الفترة الماضية، بالإضافة إلى معاناته من آلام في الظهر والرقبة نتيجة الحادث الذي تعرض له قبل عامين.
وانتشر خبر مرض عمرو زكي بعد تغريدة نشرها نجم المنتخب ولاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، على حسابه الشخصي، قال فيها: "أتمنى لكل جيلنا سواء لاعبين أو مدربين أو إعلاميين، استمرار التواصل والسؤال عن بعض وطمأنة عمرو زكي".
وتضامنت الجماهير مع حالة عمرو زكي بالدعوات له بالشفاء بعد تغريدة زميله ابراهيم سعيد التي نبهت لحالة زكي الصحية.
يشار إلى أن عمرو زكي "38 عاما" لعب للمنصورة وفي عام 2003 تعاقد معه نادي إنبي قبل بلوغه العشرين من عمره واستدعاه مدرب المنتخب المصري حسن شحاتة في كأس الأمم الافريقية 2006 وساهم في فوز الفراعنة باللقب الافريقي، وتعاقد مع لوكوموتيف موسكو، ثم عاد إلى مصر وتعاقد مع الزمالك.
استمر عقد عمر زكي مع الزمالك من 2006 إلى 2012، وكانت أبرز محطاته في مسيرته، اعارته إلى ويجان الانجليزي موسم 2008-2009، وأحرز 10 أهداف في وقت قياسي.
 

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