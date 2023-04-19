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تخطى 37 جنيهًا.. سعر الدولار يقفز في تعاملات السوق السوداء

2022090804010414
الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 19-04-2023 11:10 ص

 

ارتفع سعر تداول الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية لتداول النقد الأجنبي بشكل غير رسمي) إلى 37 جنيها بزيادة 50 قرشاً عن تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله رئيس إحدى شركات الصرافة بناءً على مراقبته لأحاديث العملاء.

وأوضح رئيس الشركة أن آخر سعر للدولار في السوق السوداء سجل 37 جنيها تأثرا بتراجع المعروض من العملة في السوق والأخبار المتداولة بشأن تراجع سعر الجنيه في العقود الآجلة للدولار، وصعوبة تدبير البنوك للعملة ومطالب صندوق النقد الدولي بالمزيد من مرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى بما أدى إلى زيادة سعره لوجود توقعات بانخفاض جديد للعملة المحلية.

 

ولا تزال مصر تعاني من ضغوط نقص موارد النقد الأجنبي بعد أن أدى تراجع سعر الجنيه إلى ارتفاع الدولار بنحو 96% على مدار عام تقريبا ليرتفع متوسط بيعه في البنوك من 15.76 جنيه في 21 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في آخر تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء.

 

وينتظر صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، حيث يريد أن يرى تنفيذ صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية، حسبما نقلته وكالة بلومبرج أمس الأول عن أشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بالسرية.

 

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