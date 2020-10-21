الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:06 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

تحسن كبير في حالة نجم الأهلي مؤمن زكريا

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
 
الأربعاء، 21-10-2020 01:42 م المصريون
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا، يكشف عن تحسن الحالة الصحية له.
حيث ظهر زكريا في الفيديو وهو يقوم ببعض التمرينات حيث قام بالوقوف على احد قدميه الأمر الذي أسعد جميع جماهير الكرة المصرية.
يشار الي ان اللعب مؤمن زكريا 32 عاماً يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، المعروف باسم مرض العصب الحركي، والذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي، مسببا فقدان التحكم في العضلات، ما أبعده عن ممارسة كرة القدم.
وبدأت قصة معاناة مؤمن زكريا من المرض، أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم.
 

إقرأ ايضا

أحمد فتحي

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

الأهلي

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

موعد والقنوات الناقلة ليفربول أمام وست هام

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

أخبار متعلقة

مجدي عبد الغني

رد ناري من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على فضائية "تن"

موسيماني

قرار هام من موسيماني قبل مواجهة الوداد

مؤمن زكريا

خبر سار .. مؤمن زكريا سفيراً لنهائي دوري أبطال أفريقيا

اللاعب محمد محمود

إصابة محمد محمود الجديدة.. هل توقفه عن اللعب؟

مؤمن زكريا

رسميًا.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائي دوري الأبطال

EgyptToday-momen

مفاجأة.. تعيين مؤمن زكريًا سفيرًا لنهائي أبطال إفريقيا