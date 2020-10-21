تحسن كبير في حالة نجم الأهلي مؤمن زكريا

الأربعاء، 21-10-2020
01:42 م
المصريون
تداول
رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا
، يكشف
عن تحسن الحالة الصحية له.
حيث
ظهر زكريا في الفيديو وهو يقوم ببعض التمرينات حيث قام بالوقوف على احد قدميه
الأمر الذي أسعد جميع جماهير الكرة المصرية.
يشار
الي ان اللعب مؤمن زكريا
32 عاماً يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، المعروف باسم مرض العصب الحركي، والذي
يصيب الدماغ والنخاع الشوكي، مسببا فقدان التحكم في العضلات، ما أبعده عن ممارسة
كرة القدم.
وبدأت
قصة معاناة مؤمن زكريا
من المرض، أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في
يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة وابتعد
مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم.