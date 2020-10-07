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إصابة محمد محمود الجديدة.. هل توقفه عن اللعب؟

اللاعب محمد محمود
اللاعب محمد محمود
 
الأربعاء، 07-10-2020 06:44 م المصريون
اشتكى محمد محمود لاعب وسط الأهلي من آلام في الركبة، كانت مقدمة لثالث إصابة قوية في ركبتيه منذ انضمامه للأهلي في يناير 2018.
وبالكشف عليه تبين وجود مشكلة في غضروف الركبة، لذا فضل خضوع اللاعب لفحوصات بمعرفة اللجنة الطبية بالنادي والتي يترأسها أحمد عبد العزيز.
وبينت الفحوصات وجود مشكلة في غضروف الركبة تستوجب تدخلا جراحيا، كان الثالث في ركبتي اللاعب بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي في كل ركبة.
هنا، تدخل نادر شوقي وكيل اللاعب ونسق مع الأهلي حول خضوع محمد محمود لفحص طبي في ألمانيا للتأكد.
و في ألمانيا، ارتأى الأطباء عدم حاجة اللاعب للتدخل الجراحي، وضرورة إجراء تعديلات على برنامج تأهيله من الإصابة.
وبالفعل، نفذ اللاعب البرنامج التأهيلي المعدل، لكن استمرت شكوى اللاعب من الآلام في الركبة. وبعد انتهاء البرنامج التدريبي والعودة للتدريبات الجماعية، تأكد فشل تأهيله بسبب استمرار آلام الركبة.
وهنا، قرر خالد محمود بالتنسيق مع أحمد عبد العزيز خضوع اللاعب لعملية استكشافية بالمنظار الجراحي، والذي أكد معاناة اللاعب من إصابة في غضروف الركبة، وأنه لا بديل عن التدخل الجراحي.
وبالفعل، خضع اللاعب لعملية جراحية لعلاج الغضروف، دون موعد محدد لعودته للملاعب.

وعانى محمد محمود القادم من وادي دجلة من إصابتين متتاليتين بقطع في الرباط الصليبي.
وبدأ محمود المشاركة في تدريبات الأهلي بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة استعدادا لعودته للمباريات في الموسم المقبل، قبل أن تضرب الإصابة الجديدة طموحاته في ذلك الأمر.
 

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