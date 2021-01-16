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تجاهل سوبر الأهلي.. «كاف» يعلن موعد السوبر الإفريقي 2021

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كاف
 
السبت، 16-01-2021 02:39 م المصريون

تجاهل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف"، موعد مباراة السوبر الأفريقي 2020، بين الأهلي ونهضة بركان المغربي والتي لم تقام حتى الآن، في بيان أعلن فيه عن موعد مباراة السوبر الأفريقي 2021.
وذكر الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي، أن مباراة كأس السوبر الأفريقي 2021، ستقام أحد أيام 24، 25، 26، ديسمبر القادم.
وفي سياق آخر أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، أمس، الجمعة، المواعيد الرسمية لمباريات دوري ابطال افريقيا من بداية دور المجموعات حتي المباراة النهائية .
ويلعب الأهلي في مجموعة تضم كلا من: فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني.
أما الزمالك فيتواجد في المجموعة الرابعة وتضم، الترجي التونسي، مولودية الجزائر، وتونجيت السنغالي.
 

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