التشكيل المتوقع للأهلي أمام سونيديب

الاهلى

يحل فريق الأهلي، ضيفا ثقيلا على فريق سونيديب بطل النيجر في الرابعة عصر اليوم وذلك في إطار مباريات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وينتظر أن يلعب الأحمر لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج، كهربا وجيرالدو وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويفقد الأهلي جهود الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة" ورامي ربيعة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بجانب غياب كلا من مروان محسن ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات وناصر ماهر بسبب الإصابات المختلفة التي يعانون منها في الوقت الحالي.

