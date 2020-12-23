الأربعاء 23 ديسمبر 2020
توقيت مصر 12:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سر عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك أمس

بالصور/ملك عربي يلتقي وفدًا إسرائيليًا لأول مرة.. ماذا قال؟

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سونيديب

مرتضى منصور يلعق على صورته مع أشرف صبحي بـ:"اه يازمن"

فوربس الأمريكية تكشف حجم ثروة محمد صلاح

أسماء الأسد تتلقى صدمة جديدة بعد تورط أبويها مع زوجها

صادم.. انتحار زوجة وزير عربي والكشف عن السبب

دراسة جديدة تكشف أن السبات الشتوي مارسه الإنسان قبل الحيوان

"القرع".. فوائد سحرية لن تتخيلها

فتاة سعودية لم تتمالك نفسها أمام شاب داخل محل..شاهد ماذا فعلت معه

ADS
 

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سونيديب

1548
الاهلى
 
الأربعاء، 23-12-2020 12:16 م أمير سعد
يحل فريق الأهلي، ضيفا ثقيلا على فريق سونيديب بطل النيجر في الرابعة عصر اليوم وذلك في إطار مباريات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
وينتظر أن يلعب الأحمر لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج، كهربا وجيرالدو وطاهر محمد طاهر.
الهجوم: محمد شريف.
ويفقد الأهلي جهود الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة" ورامي ربيعة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بجانب غياب كلا من مروان محسن ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات وناصر ماهر بسبب الإصابات المختلفة التي يعانون منها في الوقت الحالي.
 

إقرأ ايضا

1548

مرتضى منصور يلعق على صورته مع أشرف صبحي بـ:"اه يازمن"

محمد صلاح

فوربس الأمريكية تكشف حجم ثروة محمد صلاح

فريق الأهلي

نجم الأهلي يهدد النادي بسبب 40 مليون جنيه

أخبار متعلقة

قفشة

لاعب الأهلي لـ الزمالكاوية: صياحكم طرب .. و ومش حاهزر معاكم عشان نفسيتكم " قفشة "

متعب

عماد متعب: في حاجة عملها الأهلي في مباراة الزمالك خلتني مستغرب جدا

الأهلي

الأهلي يتوج بلقب أبطال إفريقيا على حساب الزمالك

أحمد فتحي

أحمد فتحي يغرد قبل مواجهة القرن.. ماذا قال؟

موسيماني-4

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في نهائي القرن

أمير عزمي

مدرب الزمالك الأسبق يلوم الجمهور بعد صراخه "يا خرابي" و "يا لهوي" خوفا من مواجهة الأهلي