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بث مباشر.. الأهلي وسونيديب في دوري أبطال إفريقيا

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الأهلي
 
الأربعاء، 23-12-2020 03:21 م المصريون

يقدم موقع المصريون، بثًا مباشرًا لمباراة النادي الأهلي ونظيره سونيديب النيجيري، مساء اليوم الأربعاء 23 ديسمبر، على أرضية ملعب جينرال سيني كونتش، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
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