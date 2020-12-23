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وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
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ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
بث مباشر.. الأهلي وسونيديب في دوري أبطال إفريقيا
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بث مباشر.. الأهلي وسونيديب في دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
الأربعاء، 23-12-2020
03:21 م
المصريون
يقدم موقع المصريون، بثًا مباشرًا لمباراة النادي الأهلي ونظيره
سونيديب
النيجيري، مساء اليوم الأربعاء 23 ديسمبر، على أرضية ملعب جينرال سيني كونتش، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري
أبطال إفريقيا
لكرة القدم.
اضغط هنا لمشاهدة البث
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بث مباشر
الاهلى
أبطال إفريقيا
سونيديب
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