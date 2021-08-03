تامر أمين يشن هجومًا عنيفًا على رمضان صبحي: خسرنا بسببه

الثلاثاء، 03-08-2021
11:07 ص
شن الإعلامي
تامر أمين
، هجومًا عنيفًا على رمضان صبحي لاعب المنتخب الولمبي ونادي بيراميدز،
زاعمًا أنه السبب الأساسي لخسارة المنتخب المصري أمام منتخب البرازيل في أولمبياد
طوكيو 2020.
وقال
"أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية
"النهار": "أنا في رأيي السبب هو رمضان صبحي وهو مرتدي شارة
الكابتن"، مردفا: "من وجهة نظري أن ارتداء رمضان صبحي لشارة الكابتن في
مباراة البرازيل جريمة لأنه مخالف لكل الأعراف والمنطق والأخلاق".
وأضاف:
"رمضان صبحي هو السبب في الخسارة وأول لما شوفته قولت خربت والفرقة مش هتشوف
خير لأن ما بني على باطل فهو باطل"، متابعا: "اللي حصل ينفع في القهوة
مينفعش في بعثة منتخب تلعب في بطولة عالمية، المفروض يكون فيه سيستم وانضباط".
وأشار:
"مينفعش يكون في الملعب حجازي ومحمد الشناوي والونش ويكون رمضان صبحي هو اللي
لابس شارة الكابتن ويتمخطر بيها وسط اللاعبية"، لافتا: "إزاي يكون فيه
لاعبية كبيرة في المعلب والكابتن بتاعهم رمضان صبحي، لأن المفروض أما يحصل مشكلة
في الملعب اللي يوجه اللاعيبة اللي عنده خبرة مش رمضان صبحي".