بيراميدز يعلن الاستغناء عن أحمد فتحي: «سِنه كِبر ومش بيركز»

الخميس، 01-04-2021
07:43 م
محمد فضل
في صدمة كبيرة لم يتوقعها أحمد فتحي نجم منتخب مصر
والنادي الأهلي السابق، ولاعب نادي بيراميدز
حاليًا، أعلن المدير الفني لبيراميدز
استغناء
ه عنه، مؤكدًا أنه لا يريده.
كشف ذلك الإعلامى مهيب عبدالهادى في مفاجأة من العيار الثقيل،
حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا :
" المدير الفني لبيراميدز
لا يريد احمد فتحي مبرراته السن وعدم التركيز
".
وعلى الجانب الآخر ، أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير
الفني لفريق نادي بيراميدز
قائمته التي تسافر إلى المغرب ظهر اليوم، تمهيدا لمواجهة
الرجاء في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل بيراميدز
ضيفا في السادسة من مساء الأحد على الرجاء
المغربي بملعب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات
لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.