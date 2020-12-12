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بيراميدز يتلقى هزيمة مدوية أمام الاتحاد في الدوري

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بيراميدز يتلقى هزيمة مدوية أمام الاتحاد في الدوري
 
السبت، 12-12-2020 07:15 م الطيب حسين
تلقى بييراميدز هزيمة مدوية أمام نظيره الاتحاد السكندرى، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021.

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز بنتيجة 2 / 1 .

وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأس.
وشرك في اللقاء شريف إكرامي وعبدالله السعيد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ.


 

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