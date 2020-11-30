مصدر بـ الأهلي: هذا اللاعب بيتمرد على النادي .. وفاكر نفسه ذكي بس احنا له بالمرصاد

الإثنين، 30-11-2020
07:09 ص
المصريون
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن حالة من الانزعاج الشديد تسيطر على مسئولي النادي الأهلي بسبب أحمد الشيخ
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وقال زكي إن مصدر بالأهلي قال له: أحمد الشيخ
بيتمرد وفاكر نفسه ذكي وعايز يمشي ببلاش بس احنا له بالمرصاد.
وأضاف: عايز يروح بيراميدز
ببلاش ومعتمد على إنه خارج حسابات الجهاز الفني ومش هيتقيد بس احنا طلبنا من بيراميدز
10 مليون .. ولو عايزينه يدفعوا .. ولو فاكر إن هو وبيراميدز
أذكى من مسئولي النادي الأهلي يبقى واهم .. وهيتقيد حتى لو مش هيلعب .. ومفيش لاعب هيمشي من الأهلي ببلاش.