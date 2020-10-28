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بنزيما يرد على إهانة زميله في ريال مدريد بلفظ خارج

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بنزيما يرد على إهانة زميله في ريال مدريد بلفظ خارج
 
الأربعاء، 28-10-2020 04:36 م الطيب حسين
رد الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد على واقعة إهانته لزميله في الفريق الملكي البرازيلي فينيسيوس بلفظ خارج.


جاء هذا في تعليقه على اتهامه بتحريض مواطنه وزميله فيرلاند ميندي، بعدم تمرير الكرة لزميلهما البرازيلي فينيسيوس، في مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ.

ونشر بنزيما عبر حسابه في موقع "إنستجرام" صورة له، وأرفقها بتعليق: "في هذا الوقت، الكلاب تنبح والرقم 9 يمر"، في إشارة إلى رقم القميص الذي يرتديه في الريال.

ورصدت الكاميرات التلفزيونية حديثا جانبيا بين بنزيما وميندي، خلال فترة الاستراحة بين شوطي مباراة الريال ومونشنجلادباخ، حيث طالب بنزيما، ميندي بعدم تمرير الكرة لزميلهما في الفريق فينيسيوس، قائلا: "إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا".
 

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