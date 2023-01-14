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بعد هزيمته من المقاولون.. قرار عاجل من ميدو في الإسماعيلي

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ميدو
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السبت، 14-01-2023 11:09 ص

أعلن أحمد حسام ميدو، مدرب الإسماعيلي، تصعيد 4 لاعبين من ناشئي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.
وقال ميدو في تصريحات إذاعية: “الفترة المقبلة ستشهد تصعيد 4 لاعبين من فريق الناشئين”.
وأضاف: "نحتاج إلى الدعم والمساندة ونحتاج إلى توفيق، فضلا عن عدالة تحكيمية".
واختتم حديثه قائلا: "الإسماعيلي يملك باك ليفت اسمه عبد الوهاب سيكون أساسيا في منتخب مصر خلال الـ 15 عاما المقبلة".
وخسر الإسماعيلي أمام المقاولون بنتيجة (3-1)، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز، ليبقى الدراويش في المركز الأخير بالدوري المصري، برصيد 7 نقاط فقط.
في المقابل، صعد المقاولون العرب إلى المركز الخامس، برصيد 21 نقطة.
 

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