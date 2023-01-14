بعد هزيمته من المقاولون.. قرار عاجل من ميدو في الإسماعيلي

السبت، 14-01-2023
11:09 ص
أعلن أحمد حسام
ميدو
، مدرب الإسماعيلي
، تصعيد 4 لاعبين من ناشئي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي
خلال الفترة المقبلة.
وقال ميدو
في تصريحات
إذاعية: “الفترة المقبلة ستشهد تصعيد 4 لاعبين من فريق الناشئين”.
وأضاف: "نحتاج
إلى الدعم والمساندة ونحتاج إلى توفيق، فضلا عن عدالة تحكيمية".
واختتم حديثه قائلا:
"الإسماعيلي
يملك باك ليفت اسمه عبد الوهاب سيكون أساسيا في منتخب مصر خلال الـ
15 عاما المقبلة".
وخسر الإسماعيلي
أمام المقاولون
بنتيجة (3-1)، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز، ليبقى
الدراويش في المركز الأخير بالدوري المصري، برصيد 7 نقاط فقط.
في المقابل، صعد
المقاولون
العرب إلى المركز الخامس، برصيد 21 نقطة.