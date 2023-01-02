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رئيس الإسماعيلي يهاجم نجم الفريق: فاكر نفسك «ميسي»؟

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الإسماعيلي
Native
Teads
الإثنين، 02-01-2023 09:57 ص

 

 

تحدث يحيي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن موقف عبد الرحمن مجدي جناح الفريق بعد طلباته بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وقال يحيي الكومي فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" عبد الرحمن مجدي قمنا بتزويد تعاقده من مليون جنيه إلي 3 ونصف مليون، لذلك قمنا بزيادة عقده 4 أضعاف ولكن لاعب دائم المشاكل.

 

وأضاف:" عبد الرحمن مجدي فاكر نفسه " ميسي" ، ومفيش عروض احتراف له، ودائمًا مفتعل الأزمات وانظر إلى أزماته طوال الفترة الماضية وكان فى مقدمتها أزمته مع المنتخب الأولمبي فى اليابان ".

 

وتابع الكومي:" هناك جلسة مع أحمد حسام ميدو اليوم من أجل معرفة طلباته فى الميركاتو".

 

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