بعد هزيمة سموحة 4-0 .. «ميدو» يكشف سر نجاح فيوتشر

الأربعاء، 16-03-2022
10:01 ص
أثنى أحمد حسام ميدو
على مجلس إدارة نادي فيوتشر عقب
الفوز على سموحة
برباعية نظيفة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
قال ميدو
في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة
المحور: "علي ماهر يلعب كرة قدم
أكثر جرأة من أحمد سامي، والفوارق الفردية
صنعت الفارق لصالح فيوتشر أمام سموحة
" .
أضاف: "النجاح الحقيقي لعلي ماهر تمثل في فترة
تواجده في الأسيوطي بعدما كان الفريق يصارع الهبوط، وكذلك تواجده حاليا مع فيوتشر" .
وتابع: " أرى أن التحدي الحقيقي لعلي ماهر هذا
الموسم مع فيوتشر، وليس سهلا أن تجمع فريقا من الشرق والغرب في فترة قصيرة ويكون
لديهم شخصية الفريق بهذا الشكل" .
وختم حديثه قائلا: "إدارة فيوتشر عظيمة، وعملت منذ
اليوم الأول، واستعانوا بلاعب دولي سابق وهو عبد الظاهر السقا ليكون المدير
الرياضي بالنادي وهذا عنصر من عناصر النجاح، الإدارة تتحكم في اللاعب إما سيكون
موظفا أو جعله يقاتل في الملعب، وإذا منحت اللاعب المصري راتبا شهريا بغض النظر عن
النتائج والالتزام، سيتحول إلى موظف، ولكن ما نجحت به إدارة فيوتشر النظام
الموضوع، وهو خلق فريق لديه شخصية قوية، وفريق بلغة كرة القدم ناشف، وهناك ثواب
وعقاب في فيوتشر".