الإثنين 01 فبراير 2021
توقيت مصر 08:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصطفى محمد يوجه رسالة للقوات المسلحة

تعليق ناري من محمد صلاح بعد هدفيه في وستهام

حكم جديد بشأن فرض الحراسة على ممتلكات أحمد زكي

بعد ساعات من دفن الأمير تركي.. الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة جديدة

الكويت.. الحبس 15 عامًا لرجل أعمال وروسية هذه جريمتهما

شاهد.. لحظة دفن الأمير تركي بن ناصر

بث مباشر ليفربول ووست هام اليوم الأحد في الدورى الإنجليزى

وزارة الصحة السعودية تحذر من أمر خطير يهدد العالم

الرئيس عن سد النهضة: لن نقبل المساس بحقوقنا في مياه النيل

الزمالك يصدم باسم مرسي ويرفض عودته للقلعة البيضاء

ADS
 

بعد غضب صلاح بسبب معاملة "كلوب" له كلاعب صغير .. مدرب ليفربول يفاجيء "مو" بهذا الوصف

كلوب وصلاح
بعد غضب صلاح بسبب معاملة "كلوب" له كلاعب صغير .. مدرب ليفربول يفاجيء "مو" بهذا الوصف
 
الإثنين، 01-02-2021 08:00 ص أحمد عادل شعبان
سرت شائعات قبل فترة عن غضب النجم المصري محمد صلاح من يورجن كلوب وفريقه ليفربول بسبب معاملته بشكل غير جيد وهو الأمر الذي أعلنه محمد أبو تريكة - المقرب من صلاح - وتأكيده أن الريدز ومدربه كلوب لا يعاملون صلاح كلاعب كبير.

و حسم الألماني يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - ما تردد عن خلافاته مع النجم المصري محمد صلاح ورغبة الأخير في الرحيل بسبب معاملة كلوب .

وأشاد كلوب بأداء محمد صلاح في مباراة ويست هام التي أحرز فيها "مو" هدفين من ضمن 3 فاز بهم ليفربول.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لست متفاجئا مما فعله صلاح .. أراه يوميا في التدريبات لديه رغبة قوية في تسجيل الأهداف .. إنه لاعب من الطراز العالمي .

وأضاف: في الأسابيع القليلة الماضية عندما لم نسجل الكثير من الأهداف، الأمر
الوحيد الذي كان بإمكاننا فعله هو مواصلة محاولة اتخاذ قرارات أفضل، الليلة
لم نفكر بالأمر، وهو سجل هدفين من الطراز الرفيع.
 

إقرأ ايضا

موسيماني

موسيماني: الجماهير عايزاني أكسب بايرن موينيخ .. مش لما أكسب الدحيل الأول؟

أبو تريكة

تصريح ناري لـ أبو تريكة بعد منعه من زيارة بعثة الأهلي في الدوحة

4248690471610010792

قبل سفره لتركيا.. مصطفى محمد يوجه رسالة للقوات المسلحة

أخبار متعلقة

محمد صلاح

ليفربول يستغني عن محمد صلاح من أجل هذا اللاعب

كلوب وصلاح

بعد تألقه .. جماهير ليفربول تناشد كلوب بهذا الأمر تجاه صلاح: نأمل أن تفهمه قبل فوات الأوان

كلوب وصلاح

كلوب يفجر مفاجأة مدوية حول رحيل صلاح من ليفربول

كلوب وصلاح

كلوب يحذر محمد صلاح من هذا الأمر بعد تعادل ليفربول المخزي أمام مانشتسر يونايتد

محمد صلاح

مذيع بي إن سبورت يحرج صلاح بسؤال غير متوقع عن "ماني" .. وهكذا أجاب

كلوب وصلاح

كلوب يواصل استفزاز محمد صلاح ويقرر ضم عدوه اللدود إلى ليفربول