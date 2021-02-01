الإثنين، 01-02-2021
08:00 ص
أحمد عادل شعبان
سرت شائعات قبل فترة عن غضب النجم المصر
ي محمد صلاح
من يورجن كلوب
وفريقه ليفربول
بسبب معاملته بشكل غير جيد وهو الأمر الذي أعلنه محمد أبو تريكة - المقرب من صلاح
- وتأكيده أن الريدز ومدربه كلوب
لا يعاملون صلاح
كلاعب كبير.
و حسم الألماني يورجن كلوب
- المدير الفني لفريق ليفربول
الإنجليزي - ما تردد عن خلافاته مع النجم المصر
ي محمد صلاح
ورغبة الأخير في الرحيل بسبب معاملة كلوب
.
وأشاد كلوب
بأداء محمد صلاح
في مباراة ويست هام التي أحرز فيها "مو" هدفين من ضمن 3 فاز بهم ليفربول
.
وقال كلوب
في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لست متفاجئا مما فعله صلاح
.. أراه يوميا في التدريبات لديه رغبة قوية في تسجيل الأهداف .. إنه لاعب من الطراز العالمي .
وأضاف: في الأسابيع القليلة الماضية عندما لم نسجل الكثير من الأهداف، الأمر
الوحيد الذي كان بإمكاننا فعله هو مواصلة محاولة اتخاذ قرارات أفضل، الليلة
لم نفكر بالأمر، وهو سجل هدفين من الطراز الرفيع.