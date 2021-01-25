بعد تألقه .. جماهير ليفربول تناشد كلوب بهذا الأمر تجاه صلاح: نأمل أن تفهمه قبل فوات الأوان

الإثنين، 25-01-2021
08:23 ص
المصريون
أشادت جماهير نادي ليفربول
الإنجليزي بالنجم المصر
ي محمد صلاح
بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق وإحرازه هدفين في مرمى مانشستر يونايتد رغم خسارة الريدز بثلاثية.
وقال أحد محبي ليفربول
في تغريدة: فيرمينيو اليوم كان جيدا جدا وكذلك محمد صلاح
لكن ريك ويليامز الذي يشبهه البعض بفان دايك مازال أمامه الكثير ليلعب في ليفربول
.
وقال آخر: صلاح
يلعب جيدا في ظل عدم وجود ماني في الملعب .. آمل أن يتفهم كلوب
ذلك قبل فوات الأوان.
وقال ثالث: سعادتي كبيرة بإحراز محمد صلاح
لهدفين .. كان يمكن أن يحرز هاتريك.