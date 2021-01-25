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بعد تألقه .. جماهير ليفربول تناشد كلوب بهذا الأمر تجاه صلاح: نأمل أن تفهمه قبل فوات الأوان

كلوب وصلاح
بعد تألقه .. جماهير ليفربول تناشد كلوب بهذا الأمر تجاه صلاح: نأمل أن تفهمه قبل فوات الأوان
 
الإثنين، 25-01-2021 08:23 ص المصريون
أشادت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بالنجم المصري محمد صلاح بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق وإحرازه هدفين في مرمى مانشستر يونايتد رغم خسارة الريدز بثلاثية.

وقال أحد محبي ليفربول في تغريدة: فيرمينيو اليوم كان جيدا جدا وكذلك محمد صلاح لكن ريك ويليامز الذي يشبهه البعض بفان دايك مازال أمامه الكثير ليلعب في ليفربول.

وقال آخر: صلاح يلعب جيدا في ظل عدم وجود ماني في الملعب .. آمل أن يتفهم كلوب ذلك قبل فوات الأوان.

وقال ثالث: سعادتي كبيرة بإحراز محمد صلاح لهدفين .. كان يمكن أن يحرز هاتريك.
 

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