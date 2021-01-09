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كلوب يواصل استفزاز محمد صلاح ويقرر ضم عدوه اللدود إلى ليفربول

كلوب وصلاح
كلوب يواصل استفزاز محمد صلاح ويقرر ضم عدوه اللدود إلى ليفربول
 
السبت، 09-01-2021 07:16 ص أحمد عادل شعبان
كشفت تقارير صحفية عن قرار للألماني يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - من المرجح أن يصنع الكثير من المشاكل مع النجم المصري محمد صلاح.

وأوضحت التقارير أن يورجن كلوب بات في ورطة بعد إصابة مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك واستمرار غيابه لفترة طويلة بسبب الرباط الصليبي.

وأشارت إلى أن الخيار الأول لكلوب حاليا هو المدافع الإسباني سرخيو راموس الذي يرتبط بذكريات وعلاقة سيئة مع النجم المصري محمد صلاح منذ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت التقارير أن المفاوضات قد تحسم بشكل سريع وبخاصة في ظل فشل ريال مدريد في إقناع المدافع المخضرم بالتدريج.
 

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