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بعد غضب "صلاح" أمس.. "كلوب" يصدمه بتصريحات حادة

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 05-03-2021 10:16 م الطيب حسين
أدلى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي بتصريحات اليوم حول نجم الفريق المصري محمد صلاح.

جاء هذا بعد أن استبدله يوم أمس في هزيمة فريقه أمام تشيلسي بالدوري، حيث خرج صلاح غاضبًا.

وقلل "كلوب" من أهمية استبدال صلاح في الدقيقة 62 . والتقطت عدسات الكاميرات محمد صلاح وهو يبدي استياءه، على مقاعد البدلاء.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراته القادمة أمام فولهام: "نحن نتحدث، هكذا تسير الأمور دائما، هل هذه الحادثة سببًا لخوض حديث أعمق، لست متأكدًا".

وأضاف: "صلاح لم يشعر بالسعادة من تبديله كمهاجم، أراد البقاء في الملعب أكثر، إنها مشكلة عادية، كل شيء على ما يرام".

وتابع: "نتخذ القرارات في اللحظة عينها، ثم علينا تفسيرها وأنتم بعدها تختلقون القصص، هذه النقاشات لم نحظ بها".

وأردف المدرب الألماني: "أنا أتخذ القرار، الشباب يتقبلوه، كلنا نعلم أننا وصلنا إلى القمة معًا، وسنعالج مشاكلنا معًا، هذه هي فكرتنا".

وأردف: "أعتقد أن صلاح يستمتع بالضغط، كان مذهلا مرة أخرى، كان بإمكاني تغيير لاعب آخر ليلة أمس، لكن الأمر تعلق أكثر باللاعب الذي سيدخل، بدا وكأن صلاح يشعر بحدة اللقاء، ربما رأى هو الأمر من زاوية مختلفة، لا بأس في ذلك".

وشدد كلوب: "مرة أخرى، السجل التهديفي لصلاح مميز، إنها حقيقة، كان يمكنني إخراج لاعب آخر، ليس الأمر الأكثر أهمية في العالم، ربما 30 دقيقة دون صلاح ستكون السبب في خوضه مباراة الأحد".
 

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