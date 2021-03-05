شاهد.. رد فعل صادم لمحمد صلاح عند تبديله أمام تشيلسي

الجمعة، 05-03-2021
07:41 ص
المصريون
التقطت عدسات الكاميرات محمد صلاح
وهو يبدي استياءه وحزنه
على مقاعد البدلاء بعدما قام الألماني يورجن كلوب
باستبداله في بداية الشوط الثاني
لمباراة ليفربول
أمام ضيفه تشيلسي
، مساء أمس ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي
الممتاز.
وفي الدقيقة 62 خرج محمد صلاح
وزميله كورتيس جونز، من أرض
الملعب، ودخل بدلا منهما كل من المهاجم البرتغالي
وديوغو جوتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين.
وكانت النتيجة تشير حينها إلى تقدم "البلوز"
بهدف وحيد، أحرزه ماسون مونت في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول وقاد به فريقه لفوز
تاريخي.
ويتصدر محمد صلاح
(28 عاما) ترتيب هدافي الدوري
الانجليزي الموسم الحالي برصيد 17 هدفا.