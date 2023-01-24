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بعد رونالدو.. النصر السعودي يتعاقد مع «مودريتش»

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بعد رونالدو.. النصر السعودي يتعاقد مع «مودريتش»

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مودريتش
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الثلاثاء، 24-01-2023 10:01 ص

فجرت صحيفة اليوم السعودية مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات، بإعلانها حصول نادي النصر السعودي على توقيع صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش.

 

وذكر "الميدان الرياضي"، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية، نقلا عن مصادر خاصة أن مودريتش وقع للنصر فعلا وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل.

 

وكتب "الميدان الرياضي" على حسابه في موقع "تويتر": "خاص للميدان: نادي النصر يوقع مع اللاعب لوكا مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع في القريب العاجل إعلان الصفقة الكبيرة".

 

ولم يكشف المصدر عن موعد محدد لانضمام مودريتش (37 عاما) للنصر، وإن كانت الصفقة ستتم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية أو عقب نهاية الموسم الجاري.

 

وكانت تقارير إعلامية عدة، ربطت مودريتش، والمدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالانضمام للنصر السعودي، بعد نجاح الأخير في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نهاية العام الماضي.

 

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