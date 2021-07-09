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بعد حذف صورها معه.. صلاح يفاجئ الجميع بتصرف غريب تجاه زوجته (صور)

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بعد حذف صورها معه.. صلاح يفاجئ الجميع بتصرف غريب تجاه زوجته (صور)

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صلاح وزوجته
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الجمعة، 09-07-2021 02:20 م

حسم  اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، ما أثير حول خلافاته مع زوجته بعد حذف صورها معه من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بتصرف مفاجئ معها.
ونشر صلاح البالغ من العمر 29 عاما، صورا لعائلته على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ مع ابتسامة، ومعه زوجته ماجي وطفتليه مكة وكيان.
ويشارك محمد صلاح متابعيه بين الحين والآخر، صورا له خلال فترة الإجازة الصيفية، في حين كانت آخر المشاركات صورة له وهو يتدرب استعدادا للموسم الجديد 2021/2022.
ونالت الصور على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن نشره صورة رفقة زوجته جاء كرد حاسم لما قيل أنهما قد انفصلا أو ساءت علاقتهما.



 

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