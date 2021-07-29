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تطورات مفاجئة والسبب «مبابي».. المدير الفني يطلب ضم صلاح إلى ريال مدريد

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صلاح
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الخميس، 29-07-2021 10:31 ص

أكد تقرير صحفي أن عملية انتقال كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، باتت شبه مستحيلة.
وذكرت إذاعة “ كادينا سير” الإسبانية، أن مجلس إدارة نادي ريال مديد استسلم في ملف ضم مبابي هذا الصيف، بسبب عدم تقديم إدارة باريس سان جيرمان، أي تسهيلات خلال عملية مفاوضات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة ريال مدريد لن تغلق باب المفاوضات نهائيا، سواء مع كيليان مبابي أو باريس سان جيرمان، حال فشل ضم اللاعب هذا الصيف.
كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن كيليان مبابي هو المرشح الأول للانضمام لريال مدريد.
وأكدت صحيفة “  صحيفة “ فيخاس” الإسبانية” أن أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي، طلب بشكل رسمي من ريال مدريد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، حال فشل الحصول على توقيع مبابي.
وأضافت الصحيفة أن صلاح لم يخف رغبته سابقًا في الانضمام لأحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة، وأنه هناك خلافات بينه وبين مدربه الألماني يورجن كلوب.
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2022-2023.
 

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